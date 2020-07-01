Симферополь, , 10:26 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом 1 июля на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 30 июня на территории Республики Крым подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пять из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий, два — при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия», — отметил Аксёнов.

В общей сложности за период пандемии в Крыму положительные тесты на коронавирус подтверждены у 698 человек, 517 пациентов уже выздоровели.