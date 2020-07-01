Копенгаген, , 10:21 — REGNUM Релиз детективной игры Jessika состоится в Steam уже 25 августа. Об этом сообщалось на странице проекта в магазине 30 июня.

Jessika — это детективный триллер, созданный при помощи видеосъёмки реальных актёров. В Steam доступна демоверсия проекта.

По сюжету, игрокам предстоит расследовать дело о гибели девушки Джессики, якобы покончившей с собой. Для этого нужно будет смотреть различные видеоролики и читать переписки с участием героини.

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