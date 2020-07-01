Краснодар, , 10:21 — REGNUM Детские здравницы Краснодарского края начинают принимать на отдых детей с 1 июля. Пока отдохнуть в санаториях и лагерях смогут только юные жители Кубани, сообщили в пресс-службе администрации края.

С 1 июля отдыхающих примут 19 здравниц в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах: это учреждения выполнили все требования Роспотребнадзора и полностью подготовлены к отдыху и оздоровлению детей в условиях пандемии.

Всего на территории региона находятся 124 здравницы, имеющие медицинскую лицензию. 80% из них расположены на Азово-Черноморском побережье.