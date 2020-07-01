Белвью, США, , 10:16 — REGNUM Amazon вернула многопользовательский шутер Crucible на стадию закрытого бета-тестирования. Об этом 1 июля сообщает «Игромания».

Причиной такого решения стал провальный релиз Crucible — пик онлайна в проекте не превысил и 200 человек. Разработчики отмечают, что текущие игроки получат доступ к закрытому тестированию и сохранят весь свой прогресс.

Напомним, Crucible — это соревновательный шутер, посвящённый сражением двух команд игроков. На релизе геймеры остались недовольны множеством технических ошибок, неинтересными персонажами и слабой механикой стрельбы.

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