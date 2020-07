Новато, США, , 10:10 — REGNUM Разработчики из Toys for Bob заявили, что в игре Crash Bandicoot 4: It's About Time не будет микротранзакций. Об этом 30 июня сообщалось на официальной странице студии в Twitter.

https://twitter.com/ToysForBob/status/1278034702121660416

Помимо этого, разработчики пообещали, что облики для персонажей из серии «Полный отпад» будет бесплатно доступны всем обладателям цифровой версии игры. Релиз Crash Bandicoot 4: It's About Time ожидается 2 октября 2020 года на PS4 и Xbox One.

Напомним, It's About Time будет посвящена путешествием во времени. Судя по первым трейлерам, под управлением геймеров окажутся сразу несколько персонажей франшизы.

