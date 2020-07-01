Петрозаводск, , 09:59 — REGNUM За последние сутки в Карелии выявлен 41 новый носитель коронавируса, в том числе пять детей. Днем ранее было выявлено 43 новых случая. На 1 июля в регионе 1378 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции.

Как рассказал глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, 22 новых носителя выявлены в Петрозаводске. Также среди новых случаев — четыре дорожных рабочих АО «ВАД», в жилом городке которого ранее была зафиксирована вспышка.

За сутки выписаны 28 человек, общее количество переболевших COVID-19 в Карелии составляет 627 человек. Всего проведено 79 646 исследований на коронавирус, в том числе 1484 за минувшие сутки. 1418 человек находятся на самокарантине, 21 человек — в местах обсервации;

761 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля, 62 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее). За последние сутки летальных исходов не было.

Артур Парфенчиков напомнил, что с 30 июня в Карелии отменен режим двухнедельной обязательной самоизоляции для прибывших из других регионов России.

«И все же убедительно прошу, если вы вернулись из отпуска, из поездки в другой регион — воздержитесь от общения с родственниками, особенно пожилыми, хотя бы несколько дней. Эта простая мера поможет сохранить здоровье окружающих», — обратился к жителям глава Карелии.

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