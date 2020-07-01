Воронеж, , 09:58 — REGNUM 166 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 1 июля.

«В среду, 1 июля, официально подтверждено заражение 166 человек в регионе», — сообщили в оперативном штабе.

В больницы попали за сутки 116 пациентов с подтверждённым заражением, в то же время 217 пациентов выздоровели.

Всего в Воронежской области за период пандемии подтверждено 7754 случая заражения коронавирусом, 44 человека скончались.