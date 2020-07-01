Красноярск, , 09:59 — REGNUM В Красноярском крае запрет на работу летних детских лагерей из-за угрозы коронавируса продлили до 31 июля. Об этом говорится в указе губернатора Красноярского края Александра Усса, опубликованном 1 июля на официальном краевом интернет-портале правовой информации.

Ранее предполагалось, что они могут начать работать с 1 июля.

«Приостановить с 1 мая по 31 июля 2020 года включительно деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Красноярского края, направленную на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (за исключением деятельности учреждения для детей-сирот «Канский детский дом им. Ю. А. Гагарина» по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном лагере «Гагаринец»)», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с опубликованном 1 июля указом губернатора, в Красноярском крае закрыли все установленные в апреле в связи с угрозой нового коронавируса контрольные пункты пропуска (КПП) на дорогах.

Напомним, по данным на 30 июня в Красноярском крае коронавирус выявлен у 8904 человек, в том числе за сутки подтверждено 144 случая заражения.

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