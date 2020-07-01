Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали водителя внедорожника, открывшего стрельбу из пистолета во время дорожного конфликта на Выборгском шоссе. Об этом 1 июля сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, ссора двух водителей на дороге, закончившаяся стрельбой из травматического пистолета, произошла вечером 29 июня 2020 года. Около семи часов вечера в полицию обратился 36-летний водитель автомобиля «Опель Астра», пострадавший в этом дорожном конфликте.

Потерпевший не дал проехать водителю внедорожника по обочине и таким образом объехать пробку. В ходе ссоры водитель «Опеля» применил газовый баллончик, тогда водитель внедорожника достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону легкового автомобиля. После чего нанес пистолетом один удар по лобовому стеклу автомобиля оппонента и несколько ударов по капоту.

30 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали стрелявшего — ранее судимого 38-летнего мужчину. Внедорожник принадлежит его супруге. Как уточняют в ведомстве, поступок агрессивного водителя может обернуться для него лишением свободы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

«По месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято еще несколько единиц оружия и патронов. Они направлены на экспертизу, — говорится в сообщении Главка МВД. — Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ».

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