Нур-Султан, , 09:47 — REGNUM Ввиду вспышки коронавирусной инфекции в Казахстане в условиях закрытых из-за пандемии границ важно отслеживать нелегальные контакты и иметь понимание того, что при повторном ухудшении эпидемиологической ситуации в России власти страны снова вынужденно введут карантин. Такое мнение 1 июля высказал директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, ее слова приводит РБК.

По словам Попович, никто не застрахован от возвращения новой коронавирусной инфекции.

«Пока нет вакцины и коллективного иммунитета, придется реализовывать стратегию «три Т»: трафик — закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления, в том числе бессимптомных носителей, и трейсинг — отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения», — заявила она.

Также директор института отметила, что данную стратегию получилось научиться реализовывать в России и потому нужно отреагировать на вспышку SARS-CoV-2 в Казахстане.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 21,8 тысячи при 183 скончавшихся от COVID-19.