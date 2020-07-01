Киев, , 09:39 — REGNUM На Украине за минувшие сутки подтвердили 664 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 1 июля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

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Общее число выявленных случаев инфицирования составило 44 998, из числа которых зарегистрировано 1173 летальных случая, 19 548 человек — выздоровели.

Лидируют по числу выявленных случаев заражения Львовская область, Киев и Черновицкая область. 5578 случаев заражения выявлены во Львовской области, 5138 — в столице Украины и 4850 — в Черновицкой области.

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Напомним, 30 июня министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил об удвоении числа госпитализированных с COVID-19, которое было зафиксировано за неделю 22−28 июня.

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