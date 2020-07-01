Южно-Сахалинск, , 09:26 — REGNUM На Сахалине к 15:00 по местному времени (07:00 мск) 1 июля в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие 62,64% избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном избиркоме.

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Самая большая явка фиксируется в Южно-Курильске — 86,31%, на втором месте Курильск — 74,55%.

Менее активно голосуют жители Долинского района области — самая низкая явка в регионе — 47,72%.

Явка избирателей на выборах президента РФ 18 марта 2018 года в Сахалинской области на 15:00 составила 48,34%. В Южно-Курильске тогда проголосовали к этому времени — 47,21% избирателей, в Курильске — 67,24%.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Валерий Лимаренко особо подчеркнул историческую значимость вносимых в Конституцию поправок для Сахалина — норма о нерушимости границ РФ ставит точку в вопросе принадлежности Курильских островов.