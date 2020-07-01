Пермь, , 09:20 — REGNUM В Пермском крае еще три лаборатории получат право подтверждать тест на коронавирус, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19

По инициативе главного санитарного врача по Пркиамью Виталия Костарева первичные тесты, проводимые в трех лабораториях, будут получать статус окончательных и не требующих вторичного референс-тестирования в лабораториях Роспотребнадзора. Речь идет об исследованиях Пермской станции переливания крови, Краевой клинической больницы и Федерального медико-биологического агентства (МСЧ № 140).

В настоящее время первичные тесты на коронавирус не требуют подтверждения в лабораториях Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и краевой инфекционной больницы. В четырех медучреждениях осуществлялись только первичные исследования. При предварительно-положительном результате биоматериал для подтверждения диагноза направлялся в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.