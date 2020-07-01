Кызыл, , 09:19 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев, таким образом, достигло 4717.

К настоящему моменту излечились 2841 человек или 60,2%. За последние сутки выписали из больниц с выздоровлением 171 пациент. Летальных случаев от COVID-19 зарегистрировано 14.

«Проведено 113 689 лабораторных исследований, в том числе за сутки — 1881 исследований. Охват тестированием 110,7% на 100 тыс. населения», — добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, главный санитарный врач республики Людмила Салчак ранее заявила, что Тува на прошлой неделе проходила пик заболеваемости. При этом ситуация остаётся напряжённой, поэтому режим безопасного поведения, который действует до особого распоряжения, ослаблять не будут.

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