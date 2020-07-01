Токио, , 09:16 — REGNUM Версия игры Death Stranding японского геймдизайнера Хидео Кодзимы для ПК получит поддержку технологии DLSS 2.0 компании Nvidia. Об этом 30 июня сообщил портал DSOGaming.

Метод DLSS 2.0 позволяет серьёзно снизить нагрузку, которую игры оказывают на основной графический процессор видеокарт Nvidia. Разработчики также отметили, что ПК-версию Death Stranding можно будет запустить на 4К-мониторах с высокой частотой кадров.

Напомним, релиз игры на ПК состоится 14 июля 2020 года. На консоли PlayStation Death Stranding вышла 8 ноября 2019 года.

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