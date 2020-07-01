Москва, , 09:03 — REGNUM В среду, 1 июля, в столице России ожидается теплая погода, с температурой воздуха до +25 °С, местами небольшие дожди. Об этом 1 июля сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, ее слова приводит РИА Новости.

Как рассказала синоптик, 25 июня в столичном регионе на погоду будет влиять далекий скандинавский циклон.

«При переменной облачности во второй половине дня местами не исключаем вероятность небольших кратковременных дождей. В течение дня воздух прогреется до 23−25 градусов в Москве, в столичном регионе мы ожидаем плюс 21 — плюс 26», — заявила ведущий специалист.

Также Волосюк сообщила, что в столице будет дуть с небольшой скоростью 3−8 м/с юго-западный ветер, а атмосферное давление останется пониженным — 742 мм рт. столба.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июня научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что аномально сильная жара накроет 1 июля Москву и столичный регион.