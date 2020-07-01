Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM В ночь с 30 июня на 1 июля в Екатеринбурге уже открылись часть ресторанов и кафе, которые смогли организовать летние веранды. Видео с открытия одного из баров выложил ресторатор Евгений Кексин в Instagram.

Кексин организовал открытие торжественно, с красной ленточкой и толпой гостей. На торжественной церемонии присутствовало не менее 20 человек.

С 1 июля 2020 года в Екатеринбурге разрешили работу кафе и ресторанов в формате летних веранд.

Как сообщало ИА REGNUM, в других муниципалитетах Свердловской области не разрешали работать общепиту.