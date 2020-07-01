Петропавловск-Камчатский, , 11:03 — REGNUM В Камчатском крае в 20:00 по местному времени (11:00 мск) закрылись избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.

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На голосовании по поправкам к Конституции в регионе работали 292 избирательных участка.

С 25 июня на Камчатке проводилось досрочное голосование, в котором приняли участие около 10 тыс. человек. На 10 утра 1 июля явка избирателей составляла 34,27%, к 18:00 в крае проголосовали 42,5% избирателей.

Как отметили в избиркоме, голосование прошло без нарушений и жалоб. На избирательных участках соблюдались санитарные меры безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в основной день голосования по поправкам к Конституции РФ первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Фейковыми новостями отличился Приморский край. Один из избирателей усомнился в подлинности бюллетеня, на котором он не обнаружил синей печати. В избиркоме края пояснили, что на бюллетенях, которые предназначены для подсчёта голосов в системе КОИБ, ставится прямоугольная специальная печать и подписи двух членов УИК.