Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Джейми Ли Кёртис обратилась к своим подписчикам в Twitter с просьбой носить маску во время эпидемии коронавируса. Публикацию она разместила 1 июля на своей странице в Twitter.

Актриса опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в медицинской маске с изображением нижней части маски Майкла Майерса (главный злодей в серии фильмов ужасов «Хэллоуин»).

"Один человек, о котором я думаю, носит маску, чтобы пугать людей (меня ОСОБЕННО)», — написала Кёртис, добавив, что нет ничего более ужасного, чем новая волна эпидемии коронавируса в США.

https://twitter.com/jamieleecurtis/status/1278075993182269440

Напомним, Джейми Ли Кёртис исполнила роль Лори Строуд в фильмах «Хэллоуин», «Хэллоуин 2», «Хэллоуин: 20 лет спустя» и Хэллоуин: Воскрешение. Она также сыграла этого персонажа в перезагрузке «Хэллоуина» режиссёра Дэвида Гордона Грина, которая вышла на экраны в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Марк Хэмилл объяснил важность сцены, удалённой из первых «Звёздных войн»