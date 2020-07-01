Анадырь, , 08:33 — REGNUM На Чукотке явка на голосовании по поправкам к Конституции на 15:00 по местному времени (06:00 мск) превышает 70%, проголосовали 21 127 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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При этом в шести сёлах явка составила уже 100%, в 17 населённых пунктах округа проголосовало более 90% избирателей.

Самыми активными оказались жители городского округа Эгвекинот — здесь проголосовало свыше 85% от включенных в списки участников голосования, и Провиденский городской округ — более 82%.

Нарушений или жалоб от наблюдателей и участников голосования не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке на 15:00 местного времени (06:00 мск) 1 июля в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие 40,07% избирателей.