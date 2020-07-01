Красноярск, , 08:30 — REGNUM В Красноярском крае закрыли все установленные в апреле в связи с угрозой нового коронавируса контрольные пункты пропуска (КПП) на дорогах. Об этом говорится в указе губернатора Красноярского края Александра Усса, опубликованном 1 июля на официальном краевом интернет-портале правовой информации.

Указ, подписанный губернатором 10 апреля, вводил особый режим в Красноярске и пригородных зонах, а также в ряде районов на юге края. На установленных на дорогах КПП у всех въезжающих и выезжающих замеряли температуру.

Напомним, в регионе 4 июня были отменены электронные пропуска, он находится на первом этапе снятия ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июня в Красноярском крае коронавирус выявлен у 8904 человек, в том числе за сутки подтверждено 144 случая заражения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае скончались ещё пять пациентов с коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Красноярском крае детские лагеря останутся закрытыми до августа