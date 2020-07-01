Новосибирск, , 08:27 — REGNUM Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шилос сегодняшнего дня, 1 июля, повысил цены на входные билеты и абонементы для посетителей. Так, билет на одно посещение теперь будет стоить 400 рублей, абонемент на 1 месяц — 1,5 тыс. рублей. Цены на льготные билеты и абонементы останутся прежними, сообщили в зверинце.

«Повышение цен связано с инфляцией и непрерывным ростом цен на корма для животных и коммунальные услуги, — пояснили в зоопарке. — Средства, полученные от посещений, мы используем не только для содержания животных, но и на строительство и развитие зоопарка».Отметим, что с апреля 2017 года по 30 июня 2020 года (включительно) однократное посещение стоило 300 рублей, абонемент на 1 месяц — 1 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирскому зоопарку выделяется почти 22 млн рублей из резервного фонда правительства области.

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Зоопарк возобновил работу после карантина из-за коронавируса 24 июня.