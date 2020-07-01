Оренбург, , 08:17 — REGNUM На 54-м году жизни скоропостижно скончался командующий Оренбургским ракетным объединением — 31-й ракетной армии, генерал-лейтенант Анатолий Кулай.

Анатолий Кулай последовательно прошёл все командно-штабные должности от инженера группы до заместителя командира ракетного соединения. На протяжении последнего десятилетия был командующим Оренбургским ракетным объединением, являясь примером для окружающих. «Это огромная, невосполнимая утрата для города Оренбурга, региона и государства», — отметили в администрации Оренбурга.

Соболезования выразили губернатор Денис Паслер и правительство региона: «Уход Анатолия Григорьевича — глубокоуважаемого человека и профессионала, истинного защитника Отечества — это невосполнимая утрата и горькая потеря».