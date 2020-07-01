Бишкек, , 08:13 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Киргизии возросло за сутки на рекордные 439 и достигло 5 735, сообщает пресс-служба оперативного штаба республики по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что в это количество входят 879 медиков, у которых был обнаружен коронавирус.

Кроме того, за последние 24 часа в стране от осложнений при заболевании COVID-19 умерло еще пять пациентов, а их число за все время пандемии составило 62.

Также 2443 человека излечились и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня заместитель министра здравоохранения Киргизии Мадамин Каратаев заявил, что в республике не хватает машин скорой помощи, в связи с чем родственники могут самостоятельно доставлять в больницу пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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