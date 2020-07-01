Кемерово, , 08:05 — REGNUM Новые случаи заражения коронавиурсом за прошедшие сутки выявлены в 12 населённых пунктах Кузбасса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Кемерово — 13, Анжеро-Судженск — семь, Новокузнецк — четыре, Юрга — три, Яйский МР — три, Осинники — два, Прокопьевск — два, Промышленновский МО — два, Юргинский МО — два, Берёзовский — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Таштагольский МР — один», — говорится в оперативном сообщении. Всего в Кемеровской области официально зарегистрированы 1744 пациента с коронавирусом, 761 человек выздоровел, десять скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за прошедшие сутки в Кузбассе выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. За это же время 29 пациентов были выписаны.

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