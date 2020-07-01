Нью-Дели, , 07:55 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Индии увеличилось до 585 493. Об этом 1 июля сообщается на сайте индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

За последние сутки в стране было зарегистрировано 18,6 тысячи случаев инфицирования SARS-CoV-2 и 507 летальных исходов от осложнений при COVID-19. Всего в Индии выявлено 17 400 умерших среди пациентов с данным заболеванием.

В настоящее время лечение проходят 220 114 больных, а 347 978 человек уже излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса власти Индии запретили международные авиарейсы до 15 июля.

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