Вашингтон, , 07:53 — REGNUM К популярной «пиксельной» игре Stardew Valley выпустили модификацию (мод), которая позволяет персонажам игры нырять в озера, реки и океаны. Об этом 1 июля сообщил журнал PC Gamer.

Дополнение называется Swim, его разработчиком является пользователь портала Nexus Mods, известный под ником Aedenthorn. Для того, чтобы начать плавать, геймерам нужно подойти к любому водоему и нажать клавишу J. После этого персонаж прыгнет в воду, он сможет не только плавать на поверхности, но и нырять на глубину.

Разработкой Stardew Valley занимается геймдизайнер Эрик Бароне, проживающий в Сиэтле (США). Игра представляет собой симулятор жизни фермера с ролевыми элементами.

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