Токио, , 07:41 — REGNUM Разработчики игры Monster Hunter World: Iceborne выложили в сеть рекламный ролик предстоящего большого дополнения Alatreon. Видео было опубликовано 30 июня на YouTube-канале проекта.

Ожидается, что релиз Alatreon состоится 9 июля 2020 года, стоит отметить, что владельцы копии Monster Hunter World: Iceborne получат это дополнение бесплатно. После его выхода они смогут сразиться с Алатреоном — Пылающим Черным Драконом.

Разработкой Monster Hunter World: Iceborne занимается японская компания Capcom. В апреле 2020 года она объявила, что вынуждена была перенести релиз Alatreon из-за проблем, связанных с эпидемией коронавируса.

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