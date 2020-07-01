Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Пользователи сервиса онлайн-трансляций Twitch, имеющие подписку Prime, сегодня, 1 июля, получили доступ к новым бесплатным играм. Об этом сообщила администрация сервиса.

Они могут прямо сейчас добавить в свою библиотеку Turok 2: Seeds of Evil, Dear Esther, Grip: Combat Racing, Kunai и Dark Devotion. Кроме того, в течение июля 2020 года сервис предоставит бесплатный доступ к ещё четырём играм: Dream Daddy (3 июля), PictoQuest (10 июля), Mad Tracks (17 июля) и Reus (24 июля).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что китайская компания Tenscent планирует запустить в США сервис онлайн-трансляций, похожий на Twitch. Служба будет называться Trovo.

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