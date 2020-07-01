Прага, , 07:24 — REGNUM Новое дополнение многопользовательской игры DayZ добавило на карту горнолыжный курорт. Рекламный ролик создатели опубликовал 30 июня на YouTube-канале проекта.

Разработчики расширили те части карты Чернорусии, которые ранее были недоработаны, таким образом, в игре версии 1.08 появилась локация Saint Roman.

При этом они добавили в игру новые функции, множество исправлений, а также новую винтовку Sporter 22 с патронами .22 LR, которая может работать с различными магазинами.

Отмечается, что на неё можно устанавливать оптические охотничьи прицелы. Кроме этого в игре появилась новые палатка, печка и другие устройства для приготовления пищи.

Разработкой игры занимается чешская студия Bohemia Interactive. Из раннего доступа в Steam DayZ вышла 13 декабря 2018 года.

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