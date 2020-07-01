Биробиджан, , 07:19 — REGNUM В Еврейской автономной области явка избирателей на голосовании по вопросу внесения изменений в Конституции РФ на 12:00 по местному времени (05:00 мск) составила 65,26%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

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Самую низкую явку на участки показывают жители Биробиджана. В региональной столице с 25 июня до 12:00 1 июля проголосовали чуть более 60% избирателей.

Активнее всего в области голосуют Смидовичского района — явка к полудню 76,66%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на 12:00 по местному времени (05:00 мск) явка на голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ составляла 51,7%. Проголосовали уже 756 222 избирателей.