Владивосток, , 07:11 — REGNUM В Приморье на 12:00 по местному времени (05:00 мск) явка на голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ составляла 51,7%. Проголосовали уже 756 222 избирателей, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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При этом в 12 районах края явка уже превысила 60%.

«В лидерах Хорольский район — там проголосовали более 75% избирателей. На 11 территориях края явка превышает 60%: это Спасск-Дальний, Артём, Уссурийский городской округ, Анучинский и Октябрьский муниципальные округа, а также Черниговский, Кировский, Яковлевский, Шкотовский, Дальнереченский и Партизанский районы», — пояснили в правительстве.

Избирательная комиссия не зафиксировала ни одной подтверждённой жалобы или нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине к полудню по местному времени (04:00 мск) 1 июля явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 59,06%.