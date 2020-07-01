Берлин, , 07:10 — REGNUM Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии выросло до 194 725 после получения положительных результатов анализов еще 466 пациентов, 1 июля сообщается на сайте институт Роберта Коха.

Кроме того, за сутки в стране зафиксировано 12 смертей среди пациентов с COVID-19. Всего в Германии выявлено 8 985 летальных исходов при данном заболевании. Еще около 179,8 тысячи человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопрос журналистов почему ее не видели в защитной маске, заявила, что надевает медицинскую маску только тогда, когда это является необходимостью.

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