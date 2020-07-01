Тюмень, , 06:58 — REGNUM В Тюменской области 1 июля в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись 1097 участков для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Они будут работать до 20:00 (18:00 мск), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Желающие проголосовать на дому должны уведомить об этом участковые комиссии до 17:00 (15:00 мск). Также открылись 10 избирательных участков в садоводческих товариществах.

Всего в Тюменской области 1 128 143 избирателей. По итогам на 29 июня участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли 559 674 тюменских избирателей или 45,7% от общего числа.

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