Канберра, , 06:43 — REGNUM Власти австралийского города Мельбурн распорядились закрыть 36 районов города на карантин из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает Reuters.

Решение вступило в силу с 1 июля. Жителям этих районов запрещено покидать свои дома, за исключением походов на работу, школу, медучреждения, спортивные занятия или за покупками. Заведениям общественного питания вновь придется работать только на вынос и доставку.

Режим карантина будет действовать в течение четырех недель. Предполагается, что таким образом удастся сдержать рост числа зараженных коронавирусом нового типа в штате Виктория в Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня австралийский штат Виктория закрыл границы региона из-за резкого роста числа зараженных новым коронавирусом. Еще 29 июня в Австралии было выявлено рекордное число инфицированных SARS-CoV-2 за последние два месяца. Большинство из них пришлось на штат Виктория.

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