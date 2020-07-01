Южно-Сахалинск, , 06:41 — REGNUM На Сахалине к полудню по местному времени (04:00 мск) 1 июля явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 59,06%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

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Самую большую явку показывают жители Южно-Курильска — 83,71% избирателей уже проголосовали по поправкам к Конституции.

В столице региона — Южно-Сахалинске — к 12:00 проголосовали 62,82%.

Меньше всего явка в Анивском районе Сахалина 44,48%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области по состоянию на 10:00 по местному времени (04:00 мск) явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 46,91%.