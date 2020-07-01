Москва, , 06:40 — REGNUM Появлению нового потерпевшего в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова удивился его адвокат Эльман Пашаев в эфире радиостанции «Вечерняя Москва».

«Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими», — сказал он.

Пашаев добавил, что потерпевшими в этом деле могут быть только юридически близкие родственники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что четвёртым потерпевшим по делу признан младший сын Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Таким образом, сейчас в деле четыре потерпевших — это жена, брат и два сына Захарова.

Вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП на Смоленском бульваре в Москве. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автофургоном. Позднее водитель фургона скончался в больнице от полученных травм.

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