Москва, 1 июля 2020, 06:40 — REGNUM Появлению нового потерпевшего в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова удивился его адвокат Эльман Пашаев в эфире радиостанции «Вечерняя Москва».
«Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими», — сказал он.
Пашаев добавил, что потерпевшими в этом деле могут быть только юридически близкие родственники.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что четвёртым потерпевшим по делу признан младший сын Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Таким образом, сейчас в деле четыре потерпевших — это жена, брат и два сына Захарова.
Вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП на Смоленском бульваре в Москве. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автофургоном. Позднее водитель фургона скончался в больнице от полученных травм.
Читайте ранее в этом сюжете: В деле с аварией Ефремова появился ещё один пострадавший