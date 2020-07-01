Якутск, , 06:44 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев заявил 30 июня, что республика готова к постепенному снятию ограничений уже со 2 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Читайте также: Коронавирус в России: опасный этап миновал? — все новости

В случае одобрения Роспотребнадзором РФ снять часть ограничений, со 2 июля откроются торговые центры (кроме фудкортов и игровых зон), летние кафе, библиотеки и музеи, турбазы, официальные пляжи.

Также будет возобновлена межрайонная перевозка на автобусах, такси и водном транспорте.

Снимут и 14-дневный карантин для приезжающих в Якутию.

Остаётся пока режим самоизоляции для жителей республики старше 65 лет, а также карантин для вахтовых рабочих.

Следующий этап послабления власти Якутии планируют начать с 15 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за минувшие сутки подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, 129 человек выздоровели, умерли — три пациента.