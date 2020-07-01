Благовещенск, , 06:27 — REGNUM В Амурской области по состоянию на 10:00 по местному времени (04:00 мск) явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 46,91%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

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Самые активные избиратели в Приамурье в Свободненском районе — здесь с 25 июня до 10:00 1 июля проголосовали уже 67,94%. В региональной столице — Благовещенске — явка на 10:00 составила 40,37%. Жители Тынды показывают самую низкую явку в регионе — 27,02%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с соблюдением всех санитарных мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции, об этом заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов.