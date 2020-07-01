Якутск, , 06:30 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, 129 человек выздоровели, умерли — три пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске выявлено 33 заражённых, пять — в Мегино-Кангаласском районе, четыре — в Нерюнгринском районе, по одному в Мирнинском и в Хангаласском районах.

На 1 июля в Якутии зарегистрировано 4267 носителей коронавируса, 3569 человек выздоровели, 36 — умерли.

30 июня умерли три пациента с коронавирусом, все были старше 65 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.

34 человека находятся в госпиталях в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области врачи вылечили пациента с COVID-19, который провёл на аппарате ИВЛ 30 дней.