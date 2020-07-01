Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Корреспонденты издания GamePressure заявили, что игра Cyberpunk 2077 имеет «серьёзные проблемы» с геймплеем (игровым процессом), несмотря на то, что до её релиза осталось менее 5 месяцев. На это 30 июня обратил внимание портал Screen Rant.

Журналисты, получившие возможность оценить предварительную версию Cyberpunk 2077, отметили, что игра в целом неплоха, в частности, благодаря«разнообразию основных задач и фантастическим диалогам».

При этом они обратили внимание, что у неё есть «серьёзные проблемы» с механиками стрельбы и вождения автомобиля, при том, что они составляют большую часть игры. По их мнению, управление машиной в Cyberpunk 2077 является «безвкусным», без «импульса» к действию. По поводу стрельбы они заявили, что она также является «совершено безвкусной», не способной «показать зубы» в любой момент игры.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчик Cyberpunk 2077 Макс Пирс объяснил, почему создатели игры решили отказаться от «прыжков по стенам». Он сообщил, что они приняли такое решение из-за дизайна уровней.

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