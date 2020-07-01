Улан-Удэ, , 06:00 — REGNUM В Бурятии общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 2991. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 34 новых носителя.

Из них двое прибыли из других регионов, трое связаны с очагом заражения в больнице скорой медицинской помощи. Ещё 12 человек были обследованы после появления симптомов ОРВИ. Все остальные ранее контактировали с заражёнными.

«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2135 человек, умер 21 человек. Проходят лечение в стационарах республики 496 больных. На амбулаторном лечении находятся 339 пациентов», — отметили в минздраве.

Напомним, в некоторых районах власти идут на довольно необычные меры, чтобы не допустить распространения вируса. Как сообщало ИА REGNUM, вокруг села Шулуты в Тункинском районе, где ранее произошла вспышка, был вырыт двойной ров. В администрации считают, что он позволит пресечь «броуновское движение» на машинах.

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