Биробиджан, , 05:59 — REGNUM В Еврейской автономной области голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с соблюдением всех санитарных мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции, об этом заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Как заверил главный санитарный врач области, все рекомендации Роспотребнадзора исполняются на избирательных участках. Это соблюдение дистанции, как между наблюдателями, членами УИК, так и избирателями. На участках проводится регулярная влажная уборка с дезинфекцией. Обязательно применение средств индивидуальной защиты — масок, перчаток. При входе на участок всем измеряется температура.

«Налажен постоянный обмен информацией с избирательными комиссиями. Ситуация находится на контроле», — подчеркнул Копылов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области на 10:00 по местному времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 67,47%.