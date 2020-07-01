Якутск, , 06:01 — REGNUM В Якутии на 10:00 местного времени (04:00 мск) в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ приняли участие более 41% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На многих участках республики открытие происходило под гимн России. Всего в Якутии 820 участковых избирательных комиссий.

Наибольший процент явки на голосовании отмечается в Оленёкском, Анабарском, Верхневилюйском, Таттинском и Усть-Алданском районах. Здесь явка от 60% до 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12:00 по местному времени явка на Камчатке на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 36,69%.