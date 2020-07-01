Сеул, , 05:54 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 51 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Из них 36 случаев связаны с заражением внутри страны, остальные случаи — завозные. При этом 20 новых пациентов были выявлены в Сеуле и находящихся рядом со столицей населенных пунктов.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 12 850 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Число жертв осложнений COVID-19 осталось прежним — 282 человека.