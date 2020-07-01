Горно-Алтайск, , 05:47 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 64 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Это наибольший показатель с 19 июня, когда было выявлено 60 новых носителей за сутки.

«Коронавирус подтвердился у 44 жителей Кош-Агачского района, в том числе у восьми детей; у семи жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребёнка; у шести жителей Майминского района; у шести жителей Шебалинского района, в том числе четырёх детей, и жителя Улаганского района», — отметили в штабе.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев в регионе достигло 745. Из них 423 зарегистрированы в Кош-Агачском районе, въезд и выезд из которого ранее был закрыт, в Горно-Алтайске — 165 случаев. К настоящему моменту 311 человек излечились от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики допускают возможность возобновления работы туристических объектов и заведений общественного питания с 3 июля. По словам главы региона Олега Хорохордина, главным условием для этого станет строгое соблюдение всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором.

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