Бразилиа, , 05:30 — REGNUM Сенат Бразилии одобрил законопроект, предусматривающий наказание за распространение фейковых новостей, заявил глава законодательного органа Давид Алколумбре на своей странице в Twitter.

«Нам нужно понять эту вселенную и подчеркнуть, что свобода самовыражения не может быть смешана с агрессией, насилием или угрозами», — заявил он.

В пользу законопроекта проголосовали 44 сенатора. Против высказались 32 человека. Далее законопроект должен быть одобрен и нижней палатой законодательного органа Бразилии.