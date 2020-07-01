Хабаровск, , 05:26 — REGNUM В Хабаровском крае на 10:00 по местному времени (03:00 мск) 1 июля явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ составила 29,47%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома.

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Самые активные избиратели в Аяно-Майском районе, здесь явка на 10:00 составила 65,68%. Хуже всех голосуют в Советско-Гаванском районе — 21,07%.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми в стране для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ 1 июля открылись избирательные участки на Дальнем Востоке.