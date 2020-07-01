Москва, , 05:22 — REGNUM Санитарные условия на участках для голосования по поправкам в Конституцию России созданы с соблюдением всех правил, заявила 30 июня представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».

«Очень хорошо продумана система прохода людей, дезинфекции, соблюдения всех правил», — оценила она.

Вуйнович добавила, что гражданам, у которых, возможно, есть симптомы заражения коронавирусом, желательно не использовать возможность голосовать очно.

Напомним, 1 июля в России стартовал основной день голосования по поправкам в Конституцию Россию. Ранее в течение пяти дней граждане могли проголосовать дистанционно.

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