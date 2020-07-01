Петропавловск-Камчатский, , 05:21 — REGNUM В Камчатском крае на 12:00 по местному времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 36,69%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

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Активнее всего голосуют жители Алеутского района края — здесь явка с учетом предварительного голосования к полудню 1 июля составила 70%.

Самая большая явка избирателей зафиксирована на временном судовом участке, где в ходе досрочного голосования проголосовало более 99% избирателей.

Самая низка явка на 12:00 зафиксирована в региональной столице. В Петропавловске-Камчатского проголосовали по поправкам к Конституции РФ всего 28,32%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области на 10:00 по местному времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 67,47%.